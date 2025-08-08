Alexis Sánchez entrena en solitario y recibe lluvia de comentarios en redes sociales: “No funcionó” - Chilevisión

Una lluvia de comentarios recibió Alexis Sánchez tras un posteo en Instagram, donde se mostró entrenando de manera solitaria.

Tal como ocurre desde hace dos años, Maravilla no realizó una pretemporada tradicional al continuar con la incertidumbre de su futuro.

Pese a esto, el tocopillano decidió compartir en sus redes sociales parte de su rutina, la que incluyó trote y una exigente sesión en el gimnasio.

Las críticas de hinchas a Alexis Sánchez

Tras la publicación, los hinchas cuestionaron la decisión del delantero de no sumarse a un club y apuntaron a que esto lo va a terminar perjudicando.

"Esta película ya la vi", "dale un cierre digno a tu carrera" o "Ya no funcionó esa estrategia", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Sin embargo, otros seguidores lo defendieron y valoraron su destacada carrera internacional, permaneciendo 17 años en Europa.

Por ahora, Alexis sigue sin sumarse a los entrenamientos del Udinese, cuadro que arrancará esta nueva campañando jugando la Copa Italia el próximo 18 de agosto.

