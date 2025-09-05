Inferior al de años anteriores: Revelan el sueldo que Alexis Sánchez cobrará en el Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez comenzó una nueva etapa en Europa. Tras dejar el Udinese, Maravilla afronta sus primeros días como nuevo jugador del Sevilla.

El tocopillano llegó al Nervionense en el cierre del mercado de pases, cumpliendo su objetivo de permanecer en el viejo continente al menos en el corto plazo.

Para poder fichar en el elenco de Andalucía, Maravilla presuntamente redujo de manera considerable sus pretensiones económicas.

El sueldo de Alexis Sánchez en el Sevilla

Según consignó El Chiringuito, el chileno obtendrá un "salario" básico que es bastante inferior al acuerdo que tenía en el Udinese.

El citado medio afirmó que Sánchez cobrará un millón de euros por toda la temporada, monto que puede aumentar de acuerdo a los objetivos cumplidos.

En principio, la dirigencia del Sevilla acordó cifras similares con los otros refuerzos que llegaron para esta campaña, especialmente con los que arribaron a última hora.

Sobre la chance de ser titular, todo apunta a que el delantero nacional tendrá que pelear un puesto con el suizo Ruben Vargas y el español Alfonso González.