“Esto es vergonzoso”: La ola de críticas que generó llegada de Alexis Sánchez al Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez se queda en Europa. Tras una serie de rumores, el tocopillano fue oficializado como flamente refuerzo del Sevilla.

Maravilla dejó el Udinese y se va a los Nervionenses en un sorpresivo movimiento, firmando contrato por una temporada con la opción de renovar por una más.

El fichaje no dejó muy contentos a los hinchas del multicampeón de la Europa League, quienes apuntaron directamente a la dirigencia.

Alexis Sánchez fue criticado por hinchas del Sevilla

A través de redes sociales, los fanáticos del elenco de Andalucía apuntaron a que el chileno tiene 36 años y no ha convencido en sus últimas campañas en el viejo continente.

De hecho, muchos ironizaron con que otros veteranos también "están libres" y pueden ser contratados en cualquier momento por la directiva.

"Somos de segunda", "esto es vergonzoso" o "no ensucien el escudo" fueron solamente algunos de los comentarios que se apreciaron en la cuenta oficial de X del club.

Pese a esto, Antonio Cordón, director deportivo de Sevilla, destacó a Sánchez y afirmó que "es un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia".

