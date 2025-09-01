Con lentes de sol y posando en un mural: Así llegó Alexis Sánchez a Sevilla para cerrar su fichaje - Chilevisión

Alexis Sánchez ya está en España para sentenciar su fichaje en el Sevilla, poniendo fin a su tormentoso ciclo en el Udinese.

En un sorpresivo movimiento, Maravilla se decantó por Los Nervionenses y volverá a La Liga tras su recordado paso por el Barcelona entre 2011 y 2014.

En principio, el contrato del tocopillano con su nuevo club sería por una temporada, sumándose rápidamente a las órdenes del entrenador Matías Almeyda.

Así llegó Alexis Sánchez a España

El chileno arribó a España a primera hora de este martes, siendo recibido por parte del staff del elenco en el que ya milita Gabriel Suazo.

El delantero de 36 años llegó muy relajado, vestido con pantalones cortos y polera blanca y tuvo su primer gesto como flamante incorporación del Sevilla.

Sánchez posó en un mural de Jesús Navas, histórico capitán de su nuevo conjunto, levantando sus pulgares y sonriendo ante las cámaras.

La seña fue captada por la transmisión española, quienes captaron los primeros movimientos del ariete en tierras andaluces.