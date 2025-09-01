Maravilla es Nervionense: Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo jugador del Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez tiene nuevo club. El tocopillano terminó su ciclo en el Udinese y este lunes fue confirmado como refuerzo del Sevilla.

En un sorpresivo movimiento, Maravilla acabó con todas las especulaciones de su futuro y seguirá compitiendo en el fútbol europeo.

"Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", señaló la institución en su sitio oficial.

Con esto, el delantero de 36 años puso fin a su magro periodo en el Bianconeri para unirse a Gabriel Suazo en el histórico elenco de Andalucía.

Alexis Sánchez vuelve al fútbol español

El arribo a la escuadra dirigida por Matías Almeyda marca el retorno de Sánchez a España, país en el que tuvo una recordada etapa en el Barcelona.

El chileno estuvo en el Blaugrana entre 2011 y 2014, donde jugó 146 partidos, convirtió 46 goles y logró ganar seis títulos, entre los que está el Mundial de Clubes.

De acuerdo a la prensa de Andalucía, el contrato de Alexis será por una temporada con la opción de extenderla por una más, en caso de que ambas partes se pongan de acuerdo.