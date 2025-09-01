 Maravilla es Nervionense: Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo jugador del Sevilla - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Maravilla es Nervionense: Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo jugador del Sevilla

Tras una ola de especulaciones, Alexis Sánchez definió su futuro y jugará esta temporada en el Sevilla de Gabriel Suazo.

Lunes 1 de septiembre de 2025 | 17:20

Alexis Sánchez tiene nuevo club. El tocopillano terminó su ciclo en el Udinese y este lunes fue confirmado como refuerzo del Sevilla.

En un sorpresivo movimiento, Maravilla acabó con todas las especulaciones de su futuro y seguirá compitiendo en el fútbol europeo.

"Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", señaló la institución en su sitio oficial.

Con esto, el delantero de 36 años puso fin a su magro periodo en el Bianconeri para unirse a Gabriel Suazo en el histórico elenco de Andalucía.

Alexis Sánchez vuelve al fútbol español

El arribo a la escuadra dirigida por Matías Almeyda marca el retorno de Sánchez a España, país en el que tuvo una recordada etapa en el Barcelona.

El chileno estuvo en el Blaugrana entre 2011 y 2014, donde jugó 146 partidos, convirtió 46 goles y logró ganar seis títulos, entre los que está el Mundial de Clubes.

De acuerdo a la prensa de Andalucía, el contrato de Alexis será por una temporada con la opción de extenderla por una más, en caso de que ambas partes se pongan de acuerdo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Brasil vs Chile: Cuándo y a qué hora juega La Roja un nuevo partido por las Eliminatorias

Con lentes de sol y posando en un mural: Así llegó Alexis Sánchez a Sevilla para cerrar su fichaje

¿Se queda? Alexis Sánchez lanza nuevo mensaje con particular detalle sobre el Udinese

Con miras al Mundial: La nómina de Chile Sub 20 para afrontar nuevo amistoso internacional
Publicidad
Publicidad