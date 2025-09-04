Alexis Sánchez alza la voz tras su llegada al Sevilla y confirma el histórico número que usará - Chilevisión

Alexis Sánchez ya vive con todo su nueva etapa. El tocopillano cumplió su objetivo y se quedará en Europa tras fichar por el Sevilla.

Maravilla se entrenó este jueves por primera vez con su nuevo club y dio a conocer sus sensaciones tras llegar a Andalucía, respondiendo a los cuestionamientos por su edad.

"Siempre lo he dicho en todos lados. Amo este deporte que es el fútbol desde que tengo 10 años, y venir al Sevilla con la afición que tiene. Lo he enfrentado dos veces ya: con el Manchester United y con el Barcelona y la afición es de temer", comentó

En entrevista con el canal oficial de los Nervionenses, el delantero chileno recalcó "para mí es un club grande el Sevilla. Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien y creo que todavía me da para estar en Europa".

Consultado sobre el regresar a la liga española con 36 años, el ariete apuntó: "Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, lo puede demostrar".

"Mientras uno demuestre en el campo de juego, creo que la edad es un número", concluyó.

Alexis Sánchez usará histórico número en el Sevilla

Previo a su primer entrenamiento, el propio Sánchez reveló en sus redes sociales que usará la camiseta número 10 en el Sevilla.

El dorsal fue ocupado por históricos jugadores de la institución como Diego Armando Maradona, José Antonio "La Perla" Reyes e Iván Rakitic, entre otros.