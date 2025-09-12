¡Con aplaudida asistencia! Alexis Sánchez debuta con la camiseta del Sevilla - Chilevisión

Durante la jornada de este viernes Alexis Sánchez realizó su esperado debut con la camiseta del Sevilla frente al Elche.

El tocopillano fue desde la banca e ingresó al minuto 61 junto a Gabriel Suazo, cuando su equipo caía por 2-1.

La actuación de los chilenos fue clave para que el cuadro andaluz lograra el empate sobre el final del encuentro.

Poco más de 30 minutos fueron suficientes para que Sánchez demostrara sus capacidades para continuar compitiendo en el fútbol europeo.

El delantero chileno fue clave en el gol del empate, cuando al minuto 85 de juego, tras recibir un balón de Suazo, asistió de taco a Peque, quien puso el 2 a 2.

Tras su rendimiento en el encuentro, el bicampeón de América recibió una buena evaluación de los hinchas andaluces

El próximo partido del Sevilla será de visita frente al Alavés el próximo sábado 20 de septiembre