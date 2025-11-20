 Tras victorias de La Roja: Nicolás Córdova extiende su paso por Europa por este motivo - Chilevisión
Tras victorias de La Roja: Nicolás Córdova extiende su paso por Europa por este motivo

Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, reveló que el entrenador nacional se quedó en Londres luego del término de la fecha FIFA de noviembre.

Jueves 20 de noviembre de 2025 | 14:04

Terminada la gira de la Selección Chilena por Rusia, el entrenador de Nicolás Córdova no regresó al país y permanecerá algunos días en Europa.

Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, reveló que el estratega extenderá su estadía en el viejo continente para visitar diferentes clubes.

El dirigente señaló que el estratega "se quedó en Londres. Coordinamos ahí algunas visitas a la academia de Chelsea, partidos de la Premier, tenía visitas también a la academia del (Manchester) City".

El objetivo es que el DT traiga diferentes ideas en su labor de Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles, proyecto que comanda desde el 2023.

Son muchas cosas muy relevantes para seguir construyendo un proyecto que no solamente es de la selección adulta, sino que es de recambio del fútbol nacional y (Córdova) está  muy comprometido con eso", agregó el dirigente.

Cabe recordar que el combinado nacional no volverá a la cancha hasta fines de marzo, periodo en que se realizará una nueva fecha FIFA. 

