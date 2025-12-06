Fin a la agonía: Deportes Iquique no pudo con la U y desciende a la Primera B del fútbol chileno - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado, Deportes Iquique sentenció su descenso a la Primera B tras caer por 3-2 frente a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones.

En la previa, los Dragones Celestes tenían la obligación de ganar y esperar a que Everton no sumara de a tres para mantener la categoría. Sin embargo, la derrota frente a los azules los dejó sin chance alguna en la última fecha.

Tras la victoria, el “Romántico Viajero” aseguró sus pasajes a la Copa Sudamericana 2026 luego de que el agónico triunfo de O'Higgins ante Everton por 1-0 los dejara en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Iquique pierde la categoría ante la U en el Tierra de Campeones

La apertura de la cuenta para los dueños de casa llegó bajo los pies de Álvaro Ramos cuando apenas se jugaban los primeros tres minutos del partido.

El empate sería obra de Matías Sepulveda, quien demostró su especialidad en pelotas paradas mediante un tiro libre al minuto 30’ del encuentro.

Ya en el segundo tiempo, los celestes se volvieron a ilusionar luego de que Bryan Soto pusiera el 2-1 tras un rebote en el area chica de Castellón.

Sin embargo, solo bastaron cuatro minutos para que Maximiliano Guerrero volviera a meter a los azules en el partido y empatara el marcador 2-2 al minuto 51’ de juego.

Finalmente, Lucas Di Yorio sentenció el partido poniendo el 3-2 para la U.

Descensos y cupos a Copa Libertadores 2026

Finalizada la última fecha del Campeonato Nacional, Unión Española y Deportes Iquique son los dos clubes que deberán jugar la siguiente temporada en la Primera B del fútbol chileno.

Mientras que Coquimbo Unido, Universidad Católica y O'Higgins serán los tres representantes nacionales en la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Cabe destacar que los rancagüinos deberán jugar una fase clasificatoria en primera instancia, tras acceder mediante el Chile 3.