Iquique vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Deportes Iquique recibe este sábado a Universidad de Chile en un partido determinante por la Liga de Primera, jugándose su última chance de permanecer en Primera División.

Los Dragones Celestes tienen que ganar y esperar una derrota de Everton ante O'Higgins para poder salvarse. De no darse esta fórmula, el elenco del norte terminará descendiendo.

Por el otro lado, Los Azules necesitan el triunfo si quieren clasificar a la Copa Libertadores, instancian que pelean con el mismo elenco de Rancagua y con Universidad Católica.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Iquique vs U. de Chile?

El partido de Iquique ante Universidad de Chile, válido por la fecha 30° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este trascendental duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Iquique y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso del conjunto del norte y el Romántico Viajero inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 6 de diciembre.

El estadio en esta ocasión en el Tierra de Campeones, mientras que el árbitro designado fue Mathias Riquelme.