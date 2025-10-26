Dominga Jácome brilla en la Copa Premium de Triatlón 2025, que consolida a Iquique como epicentro deportivo continental - Chilevisión

Con triatletas provenientes de al menos quince países culminó este domingo la "Copa Premium de Triatlón Iquique 2025", evento organizado gracias a una gestión conjunta entre la Federación Chilena de Triatlón (Fechitri), el municipio y su Corporación Deportiva, Collahuasi, Gobierno Regional, Consejo Regional y Club Ikike Tri Team.

En la jornada final se disputaron las categorías élite masculina y femenina con deportistas nacionales y extranjeros que compitieron en natación, ciclismo y trote en un extenso cuadrante que abarcó gran parte del borde costero urbano y cuyos primeros tres ganadores fueron reconocidos en una ceremonia en Arena Cavancha.

Además, jóvenes menores de 20 años se midieron por obtener las primeras posiciones en la categoría junior.

“Fue un muy buen circuito para entrenar y competir. Iquique es una ciudad ideal para organizar competencias, por lo que siempre es bienvenido el apoyo de la empresa privada y de las autoridades para seguir fortaleciendo la disciplina del triatlón”, indicó la atleta nacional Dominga Jácome, quien logró el primer lugar en la categoría femenina élite.

Por su parte, el triatleta estadounidense Blake Bullard ganó la categoría masculina élite. “Es mi primera visita a Iquique y fue una entretenida competencia. El clima es perfecto y la experiencia fue increíble. Es una hermosa ciudad y estoy planeando regresar para participar en la ‘World Triathlon Cup’ a tratar de superar mi propio récord el próximo año”, comentó.

Este evento deportivo integra el circuito mundial de la “Americas Triathlon Premium Cup” y congregó este fin de semana a más de 350 competidores, siendo una fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La colaboración público-privada ha sido clave para traer lo mejor en disciplinas deportivas a Tarapacá. Estos encuentros no solo nos permiten promover los beneficios deportivos y de competición, sino que también fortalecen un turismo sostenible, proyectando una capital regional que tiene todas las condiciones para realizar competencias de alto nivel”, destacó el gobernador regional, José Miguel Carvajal.

En la misma línea, Mauricio Soria, alcalde de Iquique, precisó que “la alianza público-privada está garantizando la proyección de Iquique como uno de los mejores destinos de deportes playa de Sudamérica. Cada uno de los campeonatos que se han organizado en nuestra ciudad no solo nos permite seguir potenciando ese objetivo y una marca como capital deportiva, sino que también es el motor para asumir un próximo gran desafío: los Juegos Odesur 2027”.

La capital regional de Tarapacá ahora inicia su preparación para ser sede de “Iquique Open Pro 2025” de la Liga Mundial de Surf, a disputarse entre el 28 de octubre y 2 de noviembre con la participación de connotados surfistas de distintos países.