Colo Colo vs Universidad de Chile: Cómo ver EN VIVO y ONLINE la gran final de la Liga Femenina - Chilevisión

La tarde de este sábado se vivirá la final de la Liga Femenina 2025, donde se enfrentará Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las Albas, quienes terminaron su año con 78 puntos y un 100% de rendimiento, saltarán a la cancha en busca del tetracampeonato.

En tanto, las Azules, que llegan con 21 victorias y tres derrotas, tendrán la misión de terminar con la ilusión de su archirrival y revertir el resultado de la final pasada.

Hora de la final entre Colo Colo y la Universidad de Chile por la Liga Femenina

El compromiso entre albas y azules está programado para este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE la final de la Liga Femenina?

La final de la Liga Femenina entre Colo Colo y la Universidad de Chile se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, con una completa cobertura.

Adicionalmente, el duelo también se podrá seguir de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Descarga la app MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico y disfrutar de la final, debes seguir los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV.

Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar .

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android, donde debes dirigirte a Google Play y buscar MiCHV

Haz clic en la descarga.

Descarga MiCHV en tu Smart TV