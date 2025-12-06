Colo Colo vs Universidad de Chile: Cómo ver EN VIVO y ONLINE la gran final de la Liga Femenina - Chilevisión

Las Albas saltarán a la cancha en busca del tetracampeonato invictas, mientras que las Azules lucharán por volver a alcanzar la gloria y cortar la inédita racha de su archirrival. Revisa acá cómo ver EN VIVO la final entre la Universidad de Chile y Colo Colo.
Sábado 6 de diciembre de 2025 | 10:00
La tarde de este sábado se vivirá la final de la Liga Femenina 2025, donde se enfrentará Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Las Albas, quienes terminaron su año con 78 puntos y un 100% de rendimiento, saltarán a la cancha en busca del tetracampeonato.
En tanto, las Azules, que llegan con 21 victorias y tres derrotas, tendrán la misión de terminar con la ilusión de su archirrival y revertir el resultado de la final pasada.
El compromiso entre albas y azules está programado para este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 horas.
La final de la Liga Femenina entre Colo Colo y la Universidad de Chile se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, con una completa cobertura.
Adicionalmente, el duelo también se podrá seguir de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico y disfrutar de la final, debes seguir los siguientes pasos:
Descarga MiCHV en tu Smart TV