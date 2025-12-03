Así llegan Colo Colo y la U a disputar la gran final de la Liga Femenina - Chilevisión

Cada vez falta menos para la épica definición de la Liga Femenina 2025 que este fin de semana animarán Colo Colo y la Universidad de Chile.

Albas y Azules se verán las caras en un Estadio Bicentenario de La Florida que espera un gran marco de público y que, tal como el 2024, volverá a recibir la final de la categoría.

Recordemos que, hace exactamente un año, el Cacique se impuso 2-1 ante el Romántico Viajero en la misma instancia y bajó su estrella número 16. Hoy, el cuadro laico apuesta por la revancha.

Así llegan Colo Colo y la U a la gran final de la Liga Femenina

Las Albas, vigentes campeones del certamen, llegan a la definición con un paso inmejorable en la temporada regular, habiendo totalizado 26 triunfos en la misma cantidad de partidos.

En las llaves de eliminación directa, el Cacique siguió con el ritmo alto y sumó dos triunfos 5-0 ante Palestino por los cuartos de final y dos victorias 1-0 ante Coquimbo por las semifinales.

En el caso de las Azules, su desempeño en el año también rozó la perfección: en 26 duelos sumaron 21 victorias, dos empates y apenas tres derrotas.

En playoffs, la U selló su pase a la final cosechando un triunfo y un empate ante Huachipato en cuartos (4-1 global) y sendas victorias ante Unión Española (3-0 y 3-2).

En paralelo, ambas escuadras disputaron la Copa Libertadores Femenina. Allí, el Bulla se despidió anticipadamente en fase de grupos con dos empates y una derrota.

En cambio, el Popular tuvo un mejor resultado y avanzó hasta semifinales, donde cayó frente a Deportivo Cali en penales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs. U de Chile de la final de la Liga Femenina?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está fijado para este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (de Chile).

La gran final de la Liga Femenina será transmitida en vivo por Chilevisión, canal en el que podrás seguir una completa cobertura del partido con relato, estadísticas y más.

También puedes disfrutar del cotejo gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.