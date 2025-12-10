Huachipato vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final de la Copa Chile - Chilevisión

Huachipato y Deportes Limache definen este domingo al gran campeón de la Copa Chile, enfrentándose este miércoles en una histórica final.

Los Acereros y el Cervecero van por un inédito título, el que además entrega pasajes para ser el Chile 4 y disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

De cara a este encuentro, ambos elencos tuvieron un masivo último entrenamiento en el que recibieron el cariño de sus hinchas que sueñan con alcanzar la gloria.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Huachipato vs Deportes Limache?

El partido de Huachipato ante Deportes Limache, válido por la gran final de la Copa Chile, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial choque de manera online. Para esto, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Huachipato y Deportes Limache por Copa Chile

El compromiso de Los Siderúrgicos contra el Tomatero inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 10 de diciembre.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Piero Maza.