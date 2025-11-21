Limache ganó una “final” y dejó a Unión Española al borde del descenso - Chilevisión

Deportes Limache y Unión Española disputaron una verdadera "final" en el Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, válido por el Campeonato Nacional.

El "Tomate Mecánico" y el conjunto de Independencia, antepenúltimo y penúltimo del certamen, se enfrentaron por la fecha 27, que terminó con un triunfazo del local.

En un disputado encuentro, Limache se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias al gol del argentino Facundo Pons a los 80 minutos con un certero cabezazo tras una desconcentración de la zaga hispana.

Nueve minutos antes los visitantes se habían quedado con un jugador menos por la expulsión del venezolano Bianneider Tamayo.

Con este resultado, el equipo de la región de Valparaíso tomó una importante ventaja para quedarse en la división de honor, ya que le sacó 4 puntos a Unión a falta de dos jornadas (25 contra 21).

En otro encuentro clave de la zona baja de la tabla, Deportes Iquique derrotó 2-1 a Cobresal en el Tierra de Campeones e igualó las 21 unidades de los hispanos.