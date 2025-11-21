Limache vs Unión Española: Sigue aquí EN VIVO el partido clave por la Liga de Primera - Chilevisión

Deportes Limache y Unión Española juegan una verdadera final este viernes, enfrentándose en un partido clave en la lucha por escapar del decenso.

El Cervecero se ubica en el puesto 14° de la tabla de posiciones con 22 puntos, una unidad más que Los Hispanos que están en el lugar 15° y que de momento estarían bajando a la Primera B.

De ganar, el elenco de la Región de Valparaíso le daría un golpe letal a La Furia Roja cuando falten solamente dos jornadas para el término del torneo.

Hora del partido entre Limache y Unión Española por la Liga de Primera

El compromiso de Limache ante Unión Española, válido por la fecha 28° de la Liga de Primera, inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 21 de noviembre.

El estadio para este esperado cotejo es el Bicentenario Lucio Fariña Fernández de Quillota, mientras que el árbitro designado fue Diego Flores.

Limache vs Unión Española por Liga de Primera: Sigue aquí en vivo el partido

El duelo entre estos elencos será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y de manera online por HBO MAX.

Además, el choque por el Campeonato Nacional lo puedes seguir acá.