Universidad de Chile sufre, pero gana a Limache por 4-3 y mantiene el sueño de Copa Libertadores - Chilevisión

En una tarde llena de emociones en el Estadio Santa Laura, la Universidad de Chile se impuso por 4-3 ante Deportes Limache, en un duelo de altísimo voltaje por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Para la U, el partido significaba mucho más que sumar de a tres: con la mira puesta en el cupo Chile 2 que da acceso a fase de grupos de Copa Libertadores 2026, era clave mantener el ritmo e intentar escalar posiciones.

Por su parte, Limache —en zona de riesgo de descenso— entró al duelo con la urgencia de conseguir puntos para respirar.

La U se impuso por 4-3 a Limache en un partido clave

El partido arrancó con sorpresa para la U. A los 10’, Limache se puso en ventaja con un remate en soledad desde el punto penal que castigó a los azules.

Luego, apenas cuatro minutos después (14’), llegó el segundo del equipo visitante: un tiro de esquina mal defendido por la U, y el goleador visitante anticipó cabeceando para el 2-0.

La U, con la necesidad de reaccionar, logró descontar mediante un penal cobrado por mano dentro del área sobre los 38’, ejecutado con solvencia por Charles Aránguiz.

Sin embargo, Limache siguió sorprendiendo y se fue al descanso ganando 2-1 gracias a su orden y claridad en los primeros 45 minutos.

El complemento partió con un cambio clave en la U: el ingreso de Maximiliano Guerrero por Marcelo Díaz, para inyectar energía. A los 46’, Guerrero asiste a Leandro Fernández, que de cabeza empata el duelo 2-2.

Con la inercia ya del lado azul, a los 56’ la U hace el 3-2: centro rasante de Fabián Hormazábal para Javier Altamirano que define en el área chica.

Pero Limache no se rinde: a los 64', un centro magistral de César Pinares encuentra a Facundo Pons, quien con un testazo pone el 3-3 y desata la tensión.

Y cuando parecía que el empate se consolidaba, la U ataca dos minutos después (66’), y Di Yorio lanza por la línea de fondo para Fernández, quien ajusta al palo y devuelve la ventaja, 4-3.

Con este resultado, ahora Universidad de Chile deberá apretar sin distracciones. Cada partido que queda es casi una final si quiere alcanzar el objetivo continental.

Deportes Limache, en tanto, está obligado a sumar nuevamente pronto para evitar que se le complique aún más el camino hacia la permanencia.