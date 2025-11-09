U. de Chile vs Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Este domingo la Universidad de Chile recibe a Deportes Limache por la fecha 27 de la Liga de Primera. Si bien Coquimbo Unido ya se coronó como campeón del torneo, aún quedan asuntos por definirse.

Los azules buscan asegurar un cupo a la Copa Libertadores, donde su mayor contrincante es la Universidad Católica, que este sábado se impuso ante La Serena, quedando con 51 puntos. De ganar ante Limache, los dirigidos por Gustavo Álvarez alcanzarían los 48 puntos.

Por su parte, Deportes Limache deberá dejar todo en la cancha si quiere sumar de a tres y alejarse de la zona de descenso. Actualmente se encuentra antepenúltimo en la tabla.

Cómo ver el partido de Universidad de Chile y Limache EN VIVO y ONLINE

El partido de la Universidad de Chile y Deportes Limache, válido por la fecha 27° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, el duelo también será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Universidad de Chile y Limache por la Liga de Primera

El duelo entre la Universidad de Chile y Deportes Limache está programado para este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura de Independencia.