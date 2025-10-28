Mauricio Isla sufrió violento robo en Barrio Italia: Pidió ayuda para encontrar documentos - Chilevisión

Mauricio Isla denunció en sus redes sociales un violento robo de sus pertenencias, situación que se dio este lunes por la noche en el Barrio Italia.

El defensa acudió a este sector tras el empate de Colo Colo ante Deportes Limache, pasando un desagradable momento junto a su pareja, Emily Matute.

En una primera historia de Instagram, mostró que le rompieron uno de los vidrios de su auto y ofreció una recompensa si alguien tenía información de su licencia y la cédula de identidad.

Mauricio Isla actualiza información tras robo en Barrio Italia

Con el correr de las horas, el futbolista de 37 años reveló que pudo recuperar sus documentos y agradeció la preocupación.

"Buenos días, mi gente querida. Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto", comentó.

Isla recalcó que "mi novia y yo estamos muy bien. Ayer a las 05:00 aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación".

El lateral derecho fue asistido por Seguridad ciudadana de Providencia, quienes colaboraron apenas se dio el hurto de sus pertenencias.

