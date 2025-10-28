Mauricio Isla sufrió violento robo en Barrio Italia: Pidió ayuda para encontrar documentos - Chilevisión

Tras el empate de Colo Colo ante Deportes Limache, Mauricio Isla reveló que desconocidos rompieron un vidrio de su auto en el Barrio Italia.
Martes 28 de octubre de 2025 | 12:54
Mauricio Isla denunció en sus redes sociales un violento robo de sus pertenencias, situación que se dio este lunes por la noche en el Barrio Italia.
El defensa acudió a este sector tras el empate de Colo Colo ante Deportes Limache, pasando un desagradable momento junto a su pareja, Emily Matute.
En una primera historia de Instagram, mostró que le rompieron uno de los vidrios de su auto y ofreció una recompensa si alguien tenía información de su licencia y la cédula de identidad.
Con el correr de las horas, el futbolista de 37 años reveló que pudo recuperar sus documentos y agradeció la preocupación.
"Buenos días, mi gente querida. Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto", comentó.
Isla recalcó que "mi novia y yo estamos muy bien. Ayer a las 05:00 aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación".
El lateral derecho fue asistido por Seguridad ciudadana de Providencia, quienes colaboraron apenas se dio el hurto de sus pertenencias.