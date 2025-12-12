Quién es Renato Paiva, el entrenador que dirigió el Mundial de Clubes y suena en la U - Chilevisión

Días decisivos son los que atraviesa Universidad de Chile, cuadro que podría dar a conocer muy pronto su nuevo entrenador para la próxima temporada.

Ante la salida de Gustavo Álvarez, Los Azules tendrían un nombre relevante en la carpeta. Se trata de Renato Paiva, experimentado estratega portugués.

El luso está libre tras salir hace algunos meses de Fortaleza de Brasil, apareciendo como una de las principales opciones para la dirigencia.

Renato Paiva, quién es el DT que está en la órbita de la U

Nacido en marzo de 1970, el adiestrador inició su carrera en el banco administrando las inferiores del Benfica, partiendo en la Sub 14 el 2006.

En el conjunto de Lisboa dirigió el equipo B hasta salir el 2020, pasando al año siguiente a Independiente del Valle en el que ganó un título esa misma temporada.

Posteriormente, Paiva estuvo en León de México, Bahía, Toluca, Botafogo y el mencionado ciclo en Fortaleza en el que peleó el descenso.

Su triunfo más relevante fue en junio de este año en el Mundial de Clubes, venciendo con el Fogao al PSG por la segunda fecha de la fase de grupos.

A lo largo de su carrera, el portugués obtuvo dos títulos y fue reconocido como el mejor entrenador en Ecuador el 2021.