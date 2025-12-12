La UC presentó su camiseta para el 2026 y desató ola de comentarios de hinchas: “Cine” - Chilevisión

Tras clasificar a la próxima Copa Libertadores, Universidad Católica presentó este viernes su nueva camiseta para la campaña 2026.

A través de sus redes sociales, Los Cruzados anunciaron su nueva armadura en un video en el que aparecen Fernando Zampedri y el histórico utilero Pedro Flores.

La indumentaria tiene el lema "Guardianes de La Franja", la que tuvo representación el fútbol femenino con Agustina Heyermann en una conferencia realizada en el Claro Arena.

Hinchas de la UC se expresaron tras presentación de camiseta 2026

Tras la oficialización de la camiseta, los hinchas valoraron que La Franja vuelva a su posición tradicional y destacaron que se sigan respetando los colores.

Sin embargo, otros apuntaron a que es bastante similar a la del 2024 y provocaron un singular debate en la cuenta oficial del conjunto estudiantil.

"Definitivamente cine", "Se acaba la tinta de la impresora" o "Me la voy a comprar igual", fueron solamente algunos de los comentarios.

