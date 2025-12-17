 Gala Olímpica Team Chile: Quién transmite EN VIVO el esperado evento del deporte nacional - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Gala Olímpica Team Chile: Quién transmite EN VIVO el esperado evento del deporte nacional

El Team Chile baja la cortina a un gran año con su esperada Gala Olímpica, instancia en la que se premiará a diversos deportistas y entrenadores.

Miércoles 17 de diciembre de 2025 | 11:13

El Team Chile cierra un gran 2025 con la esperada Gala Olímpica, evento en el que se premiará a atletas y entrenadores por sus destacadas actuaciones.

La Selección Nacional de todos los deportes tuvo un gran año, donde brilló en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 18 oros.

A esto hay que sumar lo conseguido en los recientes Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, obteniendo 173 medallas que coronaron un histórico rendimiento.

¿Quién transmite EN VIVO la Gala Olímpica del Team Chile?

La Gala Olímpica del Team Chile será transmitida en vivo y online por el sitio CHV Deportes y la App MiCHV, plataformas que te llevarán la instancia totalmente gratis.

Además, en el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV y en nuestro YouTube también se emitirá esta ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora es la Gala Olímpica del Team Chile?

La cita arrancará a las 20:50 horas de nuestro país de este jueves 18 de diciembre, realizándose en CasaPiedra eventos en Las Condes, Santiago.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Ilia Topuria, estrella de la UFC, rompe el silencio y acusa un “intento de extorsión”

Las tres muertes que enlutan a Colo Colo: El club informó los decesos en redes sociales

Crece la ilusión: Santiago avanza entre las opciones para albergar Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

“Paciencia”: La particular foto que subió Jean Paul Pineda tras divorciarse de Faloon Larraguibel
Publicidad
Publicidad