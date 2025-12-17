Gala Olímpica Team Chile: Quién transmite EN VIVO el esperado evento del deporte nacional - Chilevisión

El Team Chile cierra un gran 2025 con la esperada Gala Olímpica, evento en el que se premiará a atletas y entrenadores por sus destacadas actuaciones.

La Selección Nacional de todos los deportes tuvo un gran año, donde brilló en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 18 oros.

A esto hay que sumar lo conseguido en los recientes Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, obteniendo 173 medallas que coronaron un histórico rendimiento.

¿Quién transmite EN VIVO la Gala Olímpica del Team Chile?

La Gala Olímpica del Team Chile será transmitida en vivo y online por el sitio CHV Deportes y la App MiCHV, plataformas que te llevarán la instancia totalmente gratis.

Además, en el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV y en nuestro YouTube también se emitirá esta ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora es la Gala Olímpica del Team Chile?

La cita arrancará a las 20:50 horas de nuestro país de este jueves 18 de diciembre, realizándose en CasaPiedra eventos en Las Condes, Santiago.