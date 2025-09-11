Mentalidad, futuro y más: Las revelaciones de Rodrigo Paz, remero que brilló en los Panamericanos Junior - Chilevisión

Rodrigo Paz brilló para el Team Chile en los recientes Panamericanos Junior 2025, ganando nada menos que cuatro oros en el remo.

El nacional conversó con El Grupo de la Muerte, el programa de CHV Streaming en el que dio a conocer sus inicios en esta disciplina que tantas alegrías le ha dado el país.

El joven sorprendió al revelar que en un comienzo "me ganaban mucho, era muy malo. Mi papá con mi hermana siempre le gustó mucho el deporte"

"Desde muy chico yo venía al club a ver a mi hermana. Mi papá era amigo de los entrenadores, entonces me sacaban en lancha. Y después a los 8 años dije que quiero entrar a competir", relató.

Tras dejar el agua un tiempo por no considerarse apto, una llamada de un estratega a los 11 años fue clave para un nuevo ciclo que ya lo llevó a ser medallista panamericano Junior y mundialista Sub 23.

Rodrigo Paz detalla la importancia de la mentalidad en deporte

En el espacio, Paz habló de su mentalidad y sostuvo: "Tengo esa facilidad de decir las cosas. Decir: 'Quiero ir y ganar 4 oros'. Y porque lo dije voy a tener que hacerlo. Pero viene de harto tiempo atrás".

"Yo no fui de esos deportistas que siempre ganan. Me costó mucho llegar a la Selección, logré ir a mi primer Mundial el 2022 (...) Las cosas a veces no salen como uno piensa. Ganar estos 4 oros lo hicimos parecer fácil, pero es harto tiempo de trabajo y es la mentalidad la que se va fortaleciendo", añadió.

Sobre sus objetivos de cara al futuro, el atleta apuntó que "el remo es un deporte de nunca parar. Ya competí por mi club en un regional. A nivel Selección en diciembre hay Juegos Boliviarianos adultos, ojalá poder ir".