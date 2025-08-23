En el TOP 10 del medallero: Chile rompió su propio récord en los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Este sábado 23 de agosto se dieron por finalizados los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde Chile destacó con una gran participación.

La delegación chilena consiguió un total de 65 medallas en la capital paraguaya: 18 de oro, 19 de plata y 28 de bronce, ubicándose así en el octavo puesto del medallero.

La última medalla del team se la llevó este sábado el equipo mixto de natación artística, quienes obtuvieron medalla de bronce.

En la edición anterior, celebrada en Cali en 2021, Chile también finalizó en el octavo lugar, aunque con una cosecha menor: 58 medallas en total, de las cuales 12 fueron de oro.

Medallero Juegos Panamericanos Jr. 2025



Este año, el primer lugar fue para Brasil con 70 medallas de oro, segudido por Estados Unidos con 54 preseas doradas y en tercer lugar se ubicó Colombia con 48 medallas de oro.









