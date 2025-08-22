Ya son 59 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile sumó tres nuevas medallas en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero.

El elenco nacional consiguió este viernes una presea de plata, la cual estuvo a cargo de Theodora Garrido y Nicolás Campos en natación artística dueto mixto.

Además, el equipo nacional consigió dos bronces en la presente jornada.

Medalla de plata

Theodora Garrido y Nicolás Campos en natación artística dueto mixto

Medallas de bronce

Josefa Ramos en patinaje artístico

Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela en canotaje 500 mts.

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 59 medallas (18 de oros, 17 de plata y 24 de bronce) y se ubica séptimo en el medallero.