Ya son 59 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El elenco nacional consiguió este viernes tres medallas, entre las que destaca, la plata de la natación artística.

Viernes 22 de agosto de 2025 | 22:10

El Team Chile sumó tres nuevas medallas en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero. 

El elenco nacional consiguió este viernes una presea de plata, la cual estuvo a cargo de Theodora Garrido y Nicolás Campos en natación artística dueto mixto.

Además, el equipo nacional consigió dos bronces en la presente jornada. 

Medalla de plata

  • Theodora Garrido y Nicolás Campos en natación artística dueto mixto

Medallas de bronce

  • Josefa Ramos en patinaje artístico
  • Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela en canotaje 500 mts.

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 59 medallas (18 de oros, 17 de plata y 24 de bronce) y se ubica séptimo en el medallero. 

