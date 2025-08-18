Team Chile suma nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile sumó dos nuevas medalla en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero.

El elenco nacional consiguió este lunes dos preseas de bronce, las cuales estuvieron a cargo de Catalina Lorca en los 1.000 metros del patinaje de velocidad y del equipo masculino de hockey césped que superó 4-2 a Estados Unidos.

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 36 medallas (14 de oros, 9 de plata y 13 de bronce) y se ubica sexto en el medallero.

