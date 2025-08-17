¡Ya son 34! Team Chile sumó dos nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

El Team Chile consiguió dos nuevas medallas durante la jornada de este domingo 17 en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción.

Esta tarde la selección chilena de rugby seven se quedó con la presea de bronce tras derrotar a Paraguay por 36-12.

Pero ese no fue el único logro del día, ya que el Team Chile de Básquetbol 3x3 Masculino consiguió una medalla de plata tras caer en la final ante Argentina (21-11).

Team Chile cuarto en el medallero

Con las actuaciones el Team Chile acumula 34 medallas, destacando en el cuarto lugar del medalllero.

La delegación chilena acumula un total de 14 preseas de oro, 9 de plata y 11 bronce.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están siendo transmitidos en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.