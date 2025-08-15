¡Nueva medalla de oro! Otra jornada de logros para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

El Team Chile consiguió dos nuevas medallas en la jornada de este viernes de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción.

Felipe Olivero se colgó el oro tras ganar la final de taekwondo en categoría -68 kilos, alcanzado la presea número 14 de oro.

Con esto los seleccionados nacionales mantienen su brillante presentación con 32 preseas; sumando además 8 de plata y 10 de bronce.

Jornada exitosa del Team Chile

A primera hora de este viernes las ciclistas Javiera Garrido y Marlen Rojas obtuvieron medalla de plata en la disciplina de ciclismo pista

Un nuevo oro llegaría durante la tarde, luego que el chileno Felipe Olivero sumara su segunda medalla consecutiva en unos Panamericanos Junior tras derrotar 2-0 en la final de taekwondo al estadounidense Maikol Rodriguez.

