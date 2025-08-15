¡Nueva medalla de oro! Otra jornada de logros para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Una nueva medalla de oro y dos de platas reafirman la exitosa presentación del Team Chile en la capital paraguaya
Viernes 15 de agosto de 2025 | 19:07
El Team Chile consiguió dos nuevas medallas en la jornada de este viernes de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción.
Felipe Olivero se colgó el oro tras ganar la final de taekwondo en categoría -68 kilos, alcanzado la presea número 14 de oro.
Con esto los seleccionados nacionales mantienen su brillante presentación con 32 preseas; sumando además 8 de plata y 10 de bronce.
A primera hora de este viernes las ciclistas Javiera Garrido y Marlen Rojas obtuvieron medalla de plata en la disciplina de ciclismo pista
Un nuevo oro llegaría durante la tarde, luego que el chileno Felipe Olivero sumara su segunda medalla consecutiva en unos Panamericanos Junior tras derrotar 2-0 en la final de taekwondo al estadounidense Maikol Rodriguez.
