¡30 medallas! Así fue la jornada del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 - Chilevisión

El elenco nacional consiguió este jueves una presea de plata que estuvo a cargo del ciclista Diego Rojas.
Jueves 14 de agosto de 2025 | 23:09
El Team Chile sumó una nueva medalla en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares.
El elenco nacional consiguió este jueves una presea de plata que estuvo a cargo del ciclista Diego Rojas luego de un tremendo cierre en la prueba Ómnium.
El Team Chile ya acumula 30 medallas (13 de oros, 7 de plata y 10 de bronce) y solo es superado por Brasil, Estados Unidos y Colombia.