¡30 medallas! Así fue la jornada del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 - Chilevisión

El Team Chile sumó una nueva medalla en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares.

El elenco nacional consiguió este jueves una presea de plata que estuvo a cargo del ciclista Diego Rojas luego de un tremendo cierre en la prueba Ómnium.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile ya acumula 30 medallas (13 de oros, 7 de plata y 10 de bronce) y solo es superado por Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

La programación del Team Chile para este viernes 15 en los Juegos Panamericanos Junior