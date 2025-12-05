 Yasmani Acosta fue distinguido con el Premio Nacional del Deporte - Chilevisión
El luchador de origen cubano, nacionalizado chileno, obtuvo este reconocimiento tras su histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. 

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 17:22

Este viernes, Yasmani Acosta recibió de parte del Presidente Gabriel Boric el Premio Nacional del Deporte 2024. 

El luchador de origen cubano, nacionalizado chileno, obtuvo este reconocimiento tras su histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. 

Cabe señalar que este premio es un galardón que se otorga anualmente por el Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas chilenos, tanto convencionales como paralímpicos, que en el año calendario anterior se hayan distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país.

Se informó que la selección del ganador la realizó una mesa técnica compuesta por: Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, Director Nacional del IND, Israel Castro, Senador, Sebastián Keitel, Diputado, Roberto Arroyo y el Presidente Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz. 

¿Qué entrega el Premio Nacional del Deporte?

El Premio comprende los siguientes galardones: 

  • Un Diploma de Distinción Deportiva, firmado por el Presidente de la República, el ministro del Deporte y el director nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
  • Una suma única en dinero equivalente a 245 Unidades Tributarias Mensuales (17.037.790 pesos). 

Principales logros deportivos de Yasmani Acosta

  • Medallista de Plata en los Juegos Olímpicos París 2024
  • Campeón Panamericano Específico 2024
  • Medallista de Bronce en el Mundial de Lucha 2017
  • Medallista de Bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Lima 2019
  • Medallista de oro en los Juegos Suramericanos 2018 y 2022
  • Medallista de oro en Sudamericano Específico 2017, 2019 y 2020
  • Ocho veces medallista en Grand Prix Internacionales de Lucha
