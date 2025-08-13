Team Chile sumó cinco nuevas preseas y sigue en el Top 3 del medallero de los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile sigue sumando buenas jornadas en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo nacional obtuvo cinco nuevas preseas.

Los representantes nacionales destacaron en remo (3 medallas) ciclismo (1) y natación (1).

Las medallas del Team Chile este miércoles 13 en los Panamericanos Junior

Oro

Remo: Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas en el 4 remos cortos femenino.

Remo: Antonia Liewald, Emilia Liewald, Emily Serandour, Camila Cofré, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Bastián López, Benjamín Menjiba y Josefa Ceballos en el ocho mixto con timonel.

Bronce

Remo: Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson en el cuádruple masculino.

Ciclismo: Javiera Garrido en el ciclismo de pista/omnium.

Natación: Eduardo Cisternas, Mariano Lazzerini, Elías Ardiles y Edhy Vargas en los 4x200 metros libres.

Chile se mantiene tercero en el medallero de los Juegos Panamericanos 2025