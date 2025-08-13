Panamericanos Junior: Remo entregó otro oro y el Team Chile alcanzó su cosecha de Cali 2021 - Chilevisión

El remo alcanzó un nuevo oro para Chile este miércoles en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, logrando el primer puesto en la categoría cuatro pares de remos cortos femenino.

El cuarteto integrado por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas tuvo una espléndida actuación y se adjudicó la carrera.

Gracias a esto, la delegación nacional llegó a las 12 preseas doradas y ya igualó la cosecha de oros obtenida en Cali 2021, lográndolo en solamente cinco días de competencia.

En aquella ocasión, el Team Chile obtuvo 12 metales dorados, 15 platas y 31 bronces, totalizando 58 podios en la cita desarrollada en Colombia.

A esto hay que sumar el bronce en el cuádruple masculino conformado por Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson, dándole otra alegría al país.

