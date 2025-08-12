Judocas se lucen y entregan nuevas medallas al Team Chile en los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Marko Figueroa y Kharla Casas se subieron al podio conseguir plata y bronce, respectivamente. Con esto, la delegación nacional superó las 20 preseas en Asunción.
Martes 12 de agosto de 2025 | 14:57
El judo le entregó nuevas medallas al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, superando las 20 preseas en total.
A primera hora, Marko Figueroa obtuvo el bronce en la categoría -100 kilos masculino tras vencer 1-0 al venezolano Gustavo Cañizales.
El nacional coronó un gran desempeño que incluyó victorias en la fase preliminar y una ajustada caída contra el colombiano Christopherd Galvis en semifinales.
Posteriormente, Kharla Casas alcanzó la plata luego de caer en la final de la categoría +78 kilos femenino ante la cubana Dayanara Curbelo.
La oriunda de Alto Hospicio cumplió una tremenda actuación y le entregó la medalla 21 a la delegación nacional, que sigue dando que hablar en la cita deportiva.
