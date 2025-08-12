 Judocas se lucen y entregan nuevas medallas al Team Chile en los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Judocas se lucen y entregan nuevas medallas al Team Chile en los Panamericanos Junior 2025

Marko Figueroa y Kharla Casas se subieron al podio conseguir plata y bronce, respectivamente. Con esto, la delegación nacional superó las 20 preseas en Asunción.

Martes 12 de agosto de 2025 | 14:57

El judo le entregó nuevas medallas al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, superando las 20 preseas en total.

A primera hora, Marko Figueroa obtuvo el bronce en la categoría -100 kilos masculino tras vencer 1-0 al venezolano Gustavo Cañizales.

El nacional coronó un gran desempeño que incluyó victorias en la fase preliminar y una ajustada caída contra el colombiano Christopherd Galvis en semifinales.

Posteriormente, Kharla Casas alcanzó la plata luego de caer en la final de la categoría +78 kilos femenino ante la cubana Dayanara Curbelo.

La oriunda de Alto Hospicio cumplió una tremenda actuación y le entregó la medalla 21 a la delegación nacional, que sigue dando que hablar en la cita deportiva.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Christopher Ewert no pudo ante el ruso Yuri Panferov y cayó en el Dana White's Contender Series
08:42

El ciclismo le dio dos nuevos oros al Team Chile en los Panamericanos Junior de Asunción

Emitido el 31/12/1969

Christopher Ewert vs Yuri Panferov: Horario y dónde ver EN VIVO en Chile pelea de El Tanke

Juegos Panamericanos Junior 2025: Dónde ver ONLINE y GRATIS al Team Chile
Publicidad
Publicidad