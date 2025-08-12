Judocas se lucen y entregan nuevas medallas al Team Chile en los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

El judo le entregó nuevas medallas al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, superando las 20 preseas en total.

A primera hora, Marko Figueroa obtuvo el bronce en la categoría -100 kilos masculino tras vencer 1-0 al venezolano Gustavo Cañizales.

El nacional coronó un gran desempeño que incluyó victorias en la fase preliminar y una ajustada caída contra el colombiano Christopherd Galvis en semifinales.

Posteriormente, Kharla Casas alcanzó la plata luego de caer en la final de la categoría +78 kilos femenino ante la cubana Dayanara Curbelo.

La oriunda de Alto Hospicio cumplió una tremenda actuación y le entregó la medalla 21 a la delegación nacional, que sigue dando que hablar en la cita deportiva.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.