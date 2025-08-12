Emilia Liewald y Camila Cofré le entregaron el octavo oro al Team Chile en los Panamericanos Junior - Chilevisión

Las nacionales se impusieron en la prueba de dos sin timonel, logrando la octava presea dorada para el Team Chile en Asunción 2025.
Martes 12 de agosto de 2025 | 09:31
El remo le entregó un nuevo oro al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, esta vez con Emilia Liewald y Camila Cofré.
En la prueba del dos sin timonel, las nacionales tomaron el liderato en la mitad de la carrera y no lo soltaron más, dándole otra alegría al país este martes.
Con un tiempo de 7:21.23, la dupla se impuso a Martínez y Rodríguez de Paraguay y McKinley y Richardson de Canadá, quienes consiguieron plata y bronce.
Este resultado le permite a nuestra delegación alcanzar las 18 medallas en la cita deportiva, de las cuales ocho se han conseguido en el remo.
A primera hora, Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino en otra sobresaliente actuación.
