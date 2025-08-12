Emilia Liewald y Camila Cofré le entregaron el octavo oro al Team Chile en los Panamericanos Junior - Chilevisión

El remo le entregó un nuevo oro al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, esta vez con Emilia Liewald y Camila Cofré.

En la prueba del dos sin timonel, las nacionales tomaron el liderato en la mitad de la carrera y no lo soltaron más, dándole otra alegría al país este martes.

Con un tiempo de 7:21.23, la dupla se impuso a Martínez y Rodríguez de Paraguay y McKinley y Richardson de Canadá, quienes consiguieron plata y bronce.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Este resultado le permite a nuestra delegación alcanzar las 18 medallas en la cita deportiva, de las cuales ocho se han conseguido en el remo.

A primera hora, Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino en otra sobresaliente actuación.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.