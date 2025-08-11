Rafaela Santibáñez brilló en el esgrima y le dio un nuevo oro a Chile en los Panamericanos Junior - Chilevisión

Rafaela Santibáñez le entregó una enorme alegría a Chile, luego de quedarse con el oro en el esgrima de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Por la categoría de florete individual femenino, la joven de 20 años se impuso 15-10 en la final a la estadounidense Iris Yang.

La nacional dominó de principio a fin el combate, imponiéndose por 11-7 en el primer periodo y 4-3 en el segundo en una enorme muestra de jerarquía.

La antofagastina estuvo brillante en toda la cita continental y se subió a lo más alto del podio de manera invicta, demostrando que tiene un enorme potencial.

Gracias a esto, el Team Chile alcanzó su séptimo oro en solamente tres días de competencia, ilusionando de cara a lo que viene.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.