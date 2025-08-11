 Imparables: Team Chile suma nuevo oro en los Panamericanos Junior 2025 gracias al remo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Imparables: Team Chile suma nuevo oro en los Panamericanos Junior 2025 gracias al remo

Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López se impusieron en el bote cuatro sin timonel masculin, dándole el sexto oro a nuestro país.

Lunes 11 de agosto de 2025 | 09:39

Un nuevo oro sumó el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego, de imponerse en el bote cuatro sin timonel masculino.

El cuarteto comandado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López impuso categoría y dominó la carrera de principio a fin.

Con un tiempo de 6:19.29, los nacionales se subieron a lo más alto de podio, dejando más atrás a Argentina (plata) y Brasil (bronce).

Con esto, la delegación consiguió su sexta presea dorada en solamente tres días de competencia que le pemite mantenerse en la parta alta del medallero.

En cuanto al remo, nuestro país ya tiene seis medallas en igual número de finales, lo que los mete como uno de los poderosos de esta disciplina a nivel continental.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver a través de Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Presente y futuro: Catalina Henríquez obtuvo bronce en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior

Llegó a taparse la cara: Peleadora de UFC vivió incómodo momento durante pesaje

Team Chile brilla con 10 medallas y se ubica segundo en los Panamericanos Junior 2025
01:40

"Espero que esté viendo": La emoción de Raimundo Roche tras oro en los Panamericanos Junior

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad