Imparables: Team Chile suma nuevo oro en los Panamericanos Junior 2025 gracias al remo - Chilevisión

Un nuevo oro sumó el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego, de imponerse en el bote cuatro sin timonel masculino.

El cuarteto comandado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López impuso categoría y dominó la carrera de principio a fin.

Con un tiempo de 6:19.29, los nacionales se subieron a lo más alto de podio, dejando más atrás a Argentina (plata) y Brasil (bronce).

Con esto, la delegación consiguió su sexta presea dorada en solamente tres días de competencia que le pemite mantenerse en la parta alta del medallero.

En cuanto al remo, nuestro país ya tiene seis medallas en igual número de finales, lo que los mete como uno de los poderosos de esta disciplina a nivel continental.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver a través de Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.