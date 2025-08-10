 Team Chile brilla con 10 medallas y se ubica segundo en los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Team Chile brilla con 10 medallas y se ubica segundo en los Panamericanos Junior 2025

Los representantes nacionales destacaron en remo (5 medallas) tiro al blanco (2), tiro skeet (2) y natación (1).

Domingo 10 de agosto de 2025 | 20:55

El Team Chile vivió una jornada inolvidable en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo nacional obtuvo 10 preseas.

Los representantes nacionales destacaron en remo (5 medallas) tiro al blanco (2), tiro skeet (2) y natación (1).

De hecho, el Team Chile fue el segundo equipo con más preseas en el segundo día de competencia y en el medallero solo es superado por Brasil.

Las medallas del Team Chile este domingo 10 en los Panamericanos Junior

Oro

  • Remo: Rodrigo Paz y Pedro Labatut en el dos sin timonel.

  • Remo: Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré en el cuatro sin timonel. 

  • Remo: Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya en el ocho con timonel. 

  • Tiro al blanco: Diego Parra en pistola de aire 10 metros.

  • Tiro al vuelo/skeet: Raimundo Roche. 

Plata

  • Remo: Felipa Rosas, segunda en el single.

  • Remo: Martín Arcos y Benito Rosas en el doble par.

  • Natación: Eduardo Cisternas en 400 metros libres. 

Bronce

  • Tiro al blanco: José Aguilera en pistola de aire 10 metros.
  • Tiro al vuelo/skeet: Rodrigo Moyano. 

Así marcha el medallero de los Panamericanos Junior

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:40

"Espero que esté viendo": La emoción de Raimundo Roche tras oro en los Panamericanos Junior

Emitido el 31/12/1969

Comenzó la fiesta: Con una espectacular ceremonia se dio el vamos a los Panamericanos Junior 2025

Team Chile brilla y accede a dos finales en remo en el primer día de los Panamericanos Junior 2025

Panamericanos Junior 2025: Dónde ver GRATIS y ONLINE hoy la ceremonia de inauguración
Publicidad
Publicidad