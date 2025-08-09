Team Chile brilla y accede a dos finales en remo en el primer día de los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Este sábado, se dio inicio a los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se disputan en Asunción, Paraguay, y donde el Team Chile busca superar las 58 medallas conseguidas en Cali 2021.

Los representantes chilenos tuvieron acción en dos deportes: remo y tiro, donde en el primero Chile disputará dos finales este domingo.

Felipa Rosas fue la encargada de abrir la participación nacional en la competencia, donde fue segunda en su heat y clasificó a la final. Mientras que Martín Arcos y Benito Rosas (doble par), superaron el repechaje y también avanzaron a la final.

El Team Chile también tuvo una buena actuación en tiro, donde Raimundo Roche quedó en el primer lugar de la clasificatoria del Tiro Skeet tras impactar 72 de 75 platos.

En cambio, Rodrigo Moyano se ubicó 3º con 64 impactos. Este domingo, ambos afrontarán los 50 platos restantes de la qualy. De avanzar, la final también se disputará durante la misma jornada.

