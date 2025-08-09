 Team Chile brilla y accede a dos finales en remo en el primer día de los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión
Team Chile brilla y accede a dos finales en remo en el primer día de los Panamericanos Junior 2025

Los representantes chilenos tuvieron destacadas actuaciones en el primer día de competencia en dos deportes: remo y tiro.

Sábado 9 de agosto de 2025 | 18:18

Este sábado, se dio inicio a los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se disputan en Asunción, Paraguay, y donde el Team Chile busca superar las 58 medallas conseguidas en Cali 2021.

Los representantes chilenos tuvieron acción en dos deportes: remo y tiro, donde en el primero Chile disputará dos finales este domingo. 

Felipa Rosas fue la encargada de abrir la participación nacional en la competencia, donde fue segunda en su heat y clasificó a la final. Mientras que Martín Arcos y Benito Rosas (doble par), superaron el repechaje y también avanzaron a la final.

El Team Chile también tuvo una buena actuación en tiro, donde Raimundo Roche quedó en el primer lugar de la clasificatoria del Tiro Skeet tras impactar 72 de 75 platos.

En cambio, Rodrigo Moyano se ubicó 3º con 64 impactos. Este domingo, ambos afrontarán los 50 platos restantes de la qualy. De avanzar, la final también se disputará durante la misma jornada.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Panamericanos Junior Asunción 2025

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
