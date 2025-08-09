 Panamericanos Junior 2025: Dónde ver GRATIS y ONLINE la ceremonia de inauguración - Chilevisión
Panamericanos Junior 2025: Dónde ver GRATIS y ONLINE hoy la ceremonia de inauguración

Desde el 9 hasta el 23 de agosto se vivirá una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior, los cuales podrás seguir a través de las distintas plataformas y transmisiones que ofrece Chilevisión.

Sábado 9 de agosto de 2025 | 09:26

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comienzan este sábado y el Team Chile ya está preparado. 

Son más de 4 mil los jóvenes deportistas que se congregarán en la capital paraguaya entre el 9 y el 23 de agosto, para representar a los 41 países participantes

En el caso de la delegación chilena, la organización nacional anunció que serán 281 los deportistas nacionales que competirán en 27 de los deportes en competencia. 

Ceremonia inaugural Panamericanos Junior 2025: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

La ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 será transmitida en vivo por Chilevisión, este sábado 9 de agosto desde las 17:45 horas

Además de la TV abierta, esta celebración y todo lo relacionado con los Juegos lo podrás ver gratis a través de la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Para esto, únicamente debes descargar la aplicación en tu tablet o celular y disfrutar de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Panamericanos Junior Asunción 2025

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
