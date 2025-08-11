 Presente y futuro: Catalina Henríquez obtuvo bronce en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Presente y futuro: Catalina Henríquez obtuvo bronce en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior

Con solamente 15 años, la representante nacional se lució en Asunción 2025 y le dio la medalla número 12 al Team Chile.

Lunes 11 de agosto de 2025 | 13:59

Ya son 12 medallas para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Ahora, la que se sumó a la lista fue Catalina Henríquez en el BMX Freestyle.

La joven de solamente 15 años obtuvo este lunes el bronce gracias a sus 72.67 puntos, destacando en una de las disciplinas más esperadas del evento en Asunción.

La nacional fue superada por las colombianas Lizsurley Villegas (76.00) y Queen Saray (81.67), esta última una verdadera especialista.

De hecho, la cafetera salió cuarta en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, lo que la convertía en la gran favorita al oro.

Con la presea de Henríquez, nuestra delegación sigue sumando preseas que la mantienen en las primeras posiciones del medallero.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Rafaela Santibáñez brilló en el esgrima y le dio un nuevo oro a Chile en los Panamericanos Junior

Llegó a taparse la cara: Peleadora de UFC vivió incómodo momento durante pesaje

Imparables: Team Chile suma nuevo oro en los Panamericanos Junior 2025 gracias al remo

Team Chile brilla con 10 medallas y se ubica segundo en los Panamericanos Junior 2025
Publicidad
Publicidad