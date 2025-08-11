Presente y futuro: Catalina Henríquez obtuvo bronce en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior - Chilevisión

Ya son 12 medallas para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Ahora, la que se sumó a la lista fue Catalina Henríquez en el BMX Freestyle.

La joven de solamente 15 años obtuvo este lunes el bronce gracias a sus 72.67 puntos, destacando en una de las disciplinas más esperadas del evento en Asunción.

La nacional fue superada por las colombianas Lizsurley Villegas (76.00) y Queen Saray (81.67), esta última una verdadera especialista.

De hecho, la cafetera salió cuarta en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, lo que la convertía en la gran favorita al oro.

Con la presea de Henríquez, nuestra delegación sigue sumando preseas que la mantienen en las primeras posiciones del medallero.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.