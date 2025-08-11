Team Chile obtiene dos medallas de oro este lunes y sigue segundo en los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

El Team Chile vivió otra buena jornada en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, en los cuales, el equipo nacional, obtuvo dos nuevas medalla de oro.

Rafaela Santibáñez le entregó una nueva alegría a Chile, luego de quedarse con el oro en el esgrima, mientras que a primera hora y en Remo, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López también se quedaron con el primer lugar.

Por la categoría de florete individual femenino, la joven de 20 años se impuso 15-10 en la final a la estadounidense Iris Yang en un combate que dominó de principio a fin, imponiéndose por 11-7 en el primer periodo y 4-3 en el segundo en una enorme muestra de jerarquía.

Con estas preseas, el Team Chile alcanzó siete medallas de oro y se mantiene en el segundo lugar del medallero.

Más medallas para Chile

Además, en la natación, Eduardo Cisternas festejó una plata en los 200 metros libres y Edhy Vargas obtuvo bronce en 200 metros espalda.

En tanto, Catalina Henríquez se colgó una medalla de bronce en el Ciclismo BMX Freestyle, con un puntaje de 72.67 puntos. Fue superada por las colombianas colombianas Queen Saray (oro) y Lizsurley Villegas (plata).

Por último, Tomás Hernández también se quedó con un bronce en el judo, en la categoría -73 masculino.

Las medallas doradas del Team Chile en los Panamericanos Junior

Remo: Rodrigo Paz y Pedro Labatut en el dos sin timonel.

Remo: Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré en el cuatro sin timonel.

Remo: Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya en el ocho con timonel.

Tiro al blanco: Diego Parra en pistola de aire 10 metros.

Tiro al vuelo/skeet: Raimundo Roche.

Remo: Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López en el cuatro sin timonel

Esgrima: Rafaela Santibáñez