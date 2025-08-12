Sobresaliente: Remo chileno no para en los Panamericanos Junior 2025 y obtiene el noveno oro - Chilevisión

Verdaderamente intratables. El Team Chile de remo no para de brillar y sumó su sexto oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ahora, fue el bote de ocho con timonel femenino el tocó el cielo con las manos en otra extraordinaria actuación, dejando con la plata a Canadá.

Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos dominaron la carrera y se subieron a lo más alto del podio.

La presea es la novena en esta disciplina y la 19° en total para la delegación nacional, que se consagra como una verdadera potencia a nivel continental.

Esto le permite a Chile mantenerse en el segundo lugar del medallero con nueve oros contando todos los deportes, ubicándose solamente detrás de Brasil.

¡E X T R A O R D I N A R I A S! 👸🏼🥇🚣🏼‍♀️



ÉPICAS

GIGANTES

ENORMES

TREMENDAS



Quedan pocas palabras para describir lo que ha logrado 😮‍💨 el remo chileno en Paraguay 🇵🇾.



La delegación sigue mejorando su HISTÓRICA actuación en un megaevento, luego de conseguir su novena medalla (sexto… pic.twitter.com/BpDpCOL2pN — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 12, 2025

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.