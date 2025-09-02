Conmoción en el Team Chile: Murió Paulao, histórico head coach de la selección de voley playa - Chilevisión

El deporte nacional está de luto. Este lunes por la noche se informó de la muerte de Paulao, histórico head coach del Team Chile de voley playa.

Paulo Moreira da Costa falleció por causas que todavía no han sido detalladas, perdiendo la vida a los 56 años.

El deceso fue comunicado por las redes sociales de la Federación de Vóleibol de Chile (Fevochi), organismo que lamentó la situación y envió las condolencias a su familia y cercanos.

"Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportista", indicaron.

La carrera de Paulao en Chile

Nacido en Brasil, Paulao llegó a trabajar a Chile en 2018, dirgiendo a la dupla compuesta por Marco y Esteban Grimalt en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y París 2024.

Con los primos obtuvo la histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el bronce en Santiago 2023, realizando un destacado trabajo.

Su labor incluyó el hacer crecer a la rama femenina del voley playa, además de ser una persona muy cercana a sus pupilos.

En un posteo en Instagram, Francisca Rivas, una de sus ex dirigidas, destacó que Paulao "llegó a Chile a cambiar la mentalidad, siempre dije y siempre diré que él fue el que creyó en el proyecto de las mujeres y creyó en mí, ¡contra todo! Logramos lo que logramos gracias a él".

"Me llevo de ti todos los buenos recuerdos y esa conversación pendiente que nos quedó, de seguro la podremos tener todos los días. Un abrazo al cielo, Lalo. Gracias por ayudarme a ser quien soy hoy, de seguro llevaremos tu legado muy lejos", agregó.