La racha no para: Canotaje le da un nuevo bronce al Team Chile en los Panamericanos Junior - Chilevisión

El canotaje nuevamente entregó satisfacciones al Team Chile, luego de obtener un nuevo bronce este viernes en los Juegos Panamericanos Junior.

En esta ocasión, el kayak integrado por Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela tuvo una destacada acutación en el K4 500m masculino.

Los nacionales se subieron al podio tras rematar en el tercer lugar con un tiempo de 1:25:51, siendo superados solamente por Argentina y Cuba.

La presea es la quinta de esta disciplina en Asunción 2025 y la número 57 en total, cosecha que puede incrementar de acá al cierre del evento.

