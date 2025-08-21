Enorme actuación: Team Chile obtiene dos nuevos oros en el canotaje de los Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile consiguió este jueves dos nuevas medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior, luego de que Maira Toro y Sebastián Alveal brillaran en el canotaje.

A primera hora, la oriunda de San Pedro de La Paz se impuso en el K1 500m Femenino con un tiempo de 2:01.68, superando a la argentina Paulina Barreiro y a la uruguaya Emilia Milich.

La atleta tuvo una sobresaliente actuación, la que se sumó a la presea de plata obtenida el pasado martes en los 200 metros que ilusionan de cara al futuro.

¡ENOOOOORME SEBAAA! 🥇🤴🏻💥



El kayakista Sebastián Alveal sumó su segundo oro 🥇🥇personal y el 18 del Team Chile 🇨🇱 en Asunción 🇵🇾 al imponerse en los 500 metros.



Seba, cuarto en el Mundial Junior de Portugal 🇵🇹, nuevamente sacó a relucir su potencial en la bahía paraguaya.



Y… pic.twitter.com/hx9eJFsTYO — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 21, 2025

Posteriormente, Alveal se subió a lo más alto del podio por segunda vez en la cita continental, ganando en esta oportunidad el K1 500m Masculino.

Gracias a esto, la delegación nacional llegó a los 53 metales en Asunción 2015, de las cuales 18 han sido doradas.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.