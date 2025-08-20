Team Chile pega fuerte en los Panamericanos Junior y suma dos medallas en el patinaje de velocidad - Chilevisión

Dos nuevas medallas sumó Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025, las que se lograron en el patinaje de velocidad.

A primera hora, Catalina Lorca se quedó con la plata en los los 5.000m Puntos, quedando a solamente una unidad de la colombiana Yicel Giraldo que se quedó con el oro.

La joven de 20 años sigue consolidándose tras obtener hace muy poco una presea en los Juegos Mundiales de Chengdú, cruzando el mundo para representar al país en Asunción 2025.

Posteriormente, Gabriel Reyes consiguió el bronce en los 5.000m Puntos, subiéndose al podio tras superar por muy poco al argentino Jokin Ziaurriz.

Con esto, el Team Chile llegó a las 40 medallas en la cita continental, cifra que puede incrementarse en los últimos días de competencia.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.