Ya son 38 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile sumó dos nuevas medalla en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero.

El elenco nacional consiguió este martes dos preseas de bronce, las cuales estuvieron a cargo del equipo femenino de hockey césped y de Max Moraga en el atletismo/decatlón.

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 38 medallas (14 de oros, 9 de plata y 15 de bronce) y se ubica sexto en el medallero.