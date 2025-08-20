 Ya son 51 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Ya son 51 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior

El elenco nacional consiguió este miércoles trece medallas, entre las que destacan, los oros de Sebastián Alveal en Kayak y Emilia Méndez en esquí náutico.

Miércoles 20 de agosto de 2025 | 22:28

El Team Chile sumó trece medallas más en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero. 

El elenco nacional consiguió este miércoles dos preseas de oro, las cuales estuvieron a cargo de Sebastián Alveal en canotaje y Emilia Méndez en esquí náutico.

Además, el equipo nacional consigió cinco platas y seis bronces durante la presente jornada.

Medallas de oro

  • Sebastián Alveal en canotaje
  • Emilia Méndez en esquí náutico

Medallas de plata

  • Camila Carreño en patinaje
  • Daniela Kretschmer en esquí náutico
  • Maira Toro en canotaje
  • Matías González esquí náutico
  • Emilia Méndez en esquí náutico

Medallas de bronce

  • Gabriel Reyes en patinaje (2)
  • Camila Carreño en patinaje
  • Benjamín Riquelme en levantamiento de pesas
  • Andree Buc en triatlón
  • Benjamín Muñoz en lanzamiento de martillo

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 51 medallas (16 de oros, 14 de plata y 21 de bronce) y se ubica sexto en el medallero. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Enorme actuación: Team Chile obtiene dos nuevos oros en el canotaje de los Panamericanos Junior

Por graves incidentes en las tribunas: Conmebol canceló partido entre Independiente y Universidad de Chile

Team Chile pega fuerte en los Panamericanos Junior y suma dos medallas en el patinaje de velocidad

Ya son 38 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior
Publicidad
Publicidad