Ya son 51 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El elenco nacional consiguió este miércoles trece medallas, entre las que destacan, los oros de Sebastián Alveal en Kayak y Emilia Méndez en esquí náutico.
Miércoles 20 de agosto de 2025 | 22:28
El Team Chile sumó trece medallas más en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero.
El elenco nacional consiguió este miércoles dos preseas de oro, las cuales estuvieron a cargo de Sebastián Alveal en canotaje y Emilia Méndez en esquí náutico.
Además, el equipo nacional consigió cinco platas y seis bronces durante la presente jornada.
El Team Chile acumula 51 medallas (16 de oros, 14 de plata y 21 de bronce) y se ubica sexto en el medallero.