Ya son 51 medallas: Team Chile sigue sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior - Chilevisión

El Team Chile sumó trece medallas más en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo marcha entre los primeros lugares del medallero.

El elenco nacional consiguió este miércoles dos preseas de oro, las cuales estuvieron a cargo de Sebastián Alveal en canotaje y Emilia Méndez en esquí náutico.

Además, el equipo nacional consigió cinco platas y seis bronces durante la presente jornada.

Medallas de oro

Sebastián Alveal en canotaje

Emilia Méndez en esquí náutico

Medallas de plata

Camila Carreño en patinaje

Daniela Kretschmer en esquí náutico

Maira Toro en canotaje

Matías González esquí náutico

Emilia Méndez en esquí náutico

Medallas de bronce

Gabriel Reyes en patinaje (2)

Camila Carreño en patinaje

Benjamín Riquelme en levantamiento de pesas

Andree Buc en triatlón

Benjamín Muñoz en lanzamiento de martillo

Chile se mantiene entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior 2025

El Team Chile acumula 51 medallas (16 de oros, 14 de plata y 21 de bronce) y se ubica sexto en el medallero.