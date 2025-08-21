 Team Chile sumó nuevas medallas y sigue entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior - Chilevisión
Team Chile sumó nuevas medallas y sigue entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior

Los representantes nacionales destacaron en canotaje (2 preseas), gimnasia artística (2) y karate (1).

Jueves 21 de agosto de 2025 | 22:24

El Team Chile logró otra buena jornada en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo nacional obtuvo cinco nuevas medallas. 

Las medallas del Team Chile este jueves 21 en los Panamericanos Junior

Oro

  • Canotaje/k1-500 metros: Maira Toro

  • Canotaje/k1-500 metros: Sebastián Alveal

Plata

  • Gimnasia artística/suelo: Arturo Rossel

  • Gimnasia artística/potro con arzones: Matías Martínez

Bronce

  • Karate +68 kilos: Franchesca Muñoz

Así marcha Chile en el medallero de los Juegos Panamericanos 2025

El Team Chile se ubica sexto en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior con 56 preseas (18 de oros, 16 de plata y 22 de bronce). 

