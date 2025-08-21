Team Chile sumó nuevas medallas y sigue entre los primeros lugares de los Panamericanos Junior - Chilevisión

Los representantes nacionales destacaron en canotaje (2 preseas), gimnasia artística (2) y karate (1).
Jueves 21 de agosto de 2025 | 22:24
El Team Chile logró otra buena jornada en los Panamericanos Junior 2025 en Asunción, donde el equipo nacional obtuvo cinco nuevas medallas.
Los representantes nacionales destacaron en canotaje (2 preseas), gimnasia artística (2) y karate (1).
Oro
Canotaje/k1-500 metros: Maira Toro
Canotaje/k1-500 metros: Sebastián Alveal
Plata
Gimnasia artística/suelo: Arturo Rossel
Gimnasia artística/potro con arzones: Matías Martínez
Bronce
Karate +68 kilos: Franchesca Muñoz
El Team Chile se ubica sexto en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior con 56 preseas (18 de oros, 16 de plata y 22 de bronce).