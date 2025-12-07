 Lando Norris se consagra campeón mundial de F1 pese a triunfo de Verstappen en Abu Dabi - Chilevisión
Lando Norris se consagra campeón mundial de F1 pese a triunfo de Verstappen en Abu Dabi

El piloto británico aseguró su primer campeonato mundial pese a terminar tercero en Abu Dabi, en una carrera dominada por Max Verstappen.

Domingo 7 de diciembre de 2025 | 11:59

Lando Norris, piloto británico de McLaren, aseguró este domingo el título mundial de la Fórmula 1 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, última fecha del calendario.

Con este resultado, el corredor de 26 años se transforma en el undécimo británico en levantar la corona máxima del automovilismo

La carrera, disputada en el circuito de Yas Marina, terminó con una nueva victoria para Max Verstappen, quien había dominado las cuatro temporadas anteriores.

Norris selló el campeonato compartiendo podio con su compañero Oscar Piastri, quien cruzó la meta en el segundo lugar, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó en la sexta posición.

Más atrás en la clasificación apareció Carlos Sainz, ahora piloto de Williams y antiguo compañero de debut de Norris en McLaren, quien solo pudo ubicarse decimotercero. El argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, completó la jornada en el vigésimo puesto.

